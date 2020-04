Affare Jovic, la pista è in salita! Cronache di Napoli: il serbo detta le condizioni, vuole giocare in Champions

Calciomercato Napoli - Si complica ulteriormente la pista che porta a Luka Jovic, secondo quanto riportato da Cronache di Napoli:

“Jovic non rientra più nei piani di Zidane, ma il Real Madrid ha già detto di volerlo cedere solo in prestito con una recompra dopo due anni. Jovic ha il gradimento dell'area tecnica e Giuntoli lo segue da tempo. I contatti sono continui, sia tra i club che con Ramadani, agente di Jovic e di diversi azzurri. E proprio da Ramadani è arrivata per il Napoli una doccia fredda: Jovic ha posto come condizione di giocare il prossimo anno in Champions League. Condizione che il Napoli non potrà garantirgli”