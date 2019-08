Affare James, il Times: il Real Madrid l'ha offerto al Manchester United per avere Pogba, i dettagli

Calciomercato Napoli - Che fine farà James Rodriguez? Il trequartista colombiano del Real Madrid piace molto al Napoli, ma al tempo stesso il club spagnolo potrebbe inserirlo in qualche trattativa di mercato. Il Real spinge in questi giorni per l'acquisto di Paul Pogba del Manchester United.

James Rodriguez-Pogba, lo scambio proposto dal Real

ad esempio, come raccontano gli inglesi del Times, il Manchester United avrebbe rifiutato una offerta da trenta milioni di euro più il cartellino di James per il centrocampista francese Paul Pogba. L’offerta è stata rifiutata, con il Manchester United che ha fissato il prezzo dell’ex Juventus a quota 170 milioni di euro.