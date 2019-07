James al Napoli, Gazzetta: Possibile accelerata nelle prossime 24-48 ore, decisivo il summit con Mendes

Ultimissime calcio Napoli di mercato - Un'impennata improvvisa per la quotazione di James Rodriguez al Napoli. L'accelerata l'ha data il blitz di Cristiano Giuntoli: il ds del Napoli a Madrid starebbe per incontrare Jorge Mendes, il superprocuratore che tutela gli interessi del colombiano. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Dopo l'incontro con Mendes la situazione potrebbe evolvere rapidamente: cruciali saranno le prossime 24-48 ore. Florentino freme, ha la necessità di fare cassa dopo i 300 milioni spesi per rinforzare la squadra, ma non vuole accettare manovre speculative. Perché, De Laurentiis non ha fretta, sa di avere in mano il si di James che non vede l'ora di ritrovarsi con Ancelotti, l'allenatore che meglio ne ha saputo capitalizzare le sue qualità tecniche"