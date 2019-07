Icardi-Napoli, CorSport: De Laurentiis incontra l’Inter a Milano, il presidente prepara il colpo da scudetto

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri non ha sferrato la sua offensiva per il numero 9 nerazzurro Mauro Icardi, ma a margine della riunione delle società di Serie A qualche battuta con l’ad interista Beppe Marotta l’ha scambiata. Per il momento ha scelto la linea dell’approccio soft, attendendo anche che il ds Giuntoli raggiunga un accordo di massima con Wanda Nara per l’ingaggio. Lo afferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Icardi-Napoli, gli scenari