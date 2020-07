Calciomercato Napoli - Gerard Lopez, presidente del Lille, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese L’Equipe, parlando tra le altre cose del possibile trasferimento al Napoli del difensore centrale brasiliano Gabriel Magalhaes:

“Abbiamo altre offerte per altri giocatori che non sono ancora state discusse con i loro agenti. Con Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per l’uscita. Deciderà il suo prossimo club in questa settimana”