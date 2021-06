Affare Emerson Palmieri, Gazzetta: il Napoli potrà proporre una soluzione vantaggiosa solo in un caso, bisogna convincere Abramovich

Ultime mercato Napoli - Il Napoli continua a tenere aperte varie situazioni. Prima di tutte quella relativa all’italo-brasiliano Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"L’ingaggio di oltre 4 milioni netti potrebbe essere un problema aggirato attraverso una spalmatura del contratto in più stagioni e inoltre la legge di stabilità consentirebbe al club di poter avere dei costi limitati al lordo. Bisognerà convincere il club di Abramovich, ma servirà pazienza. Perché il Napoli potrà proporre una soluzione vantaggiosa per la cessione, solo se non si faranno avanti altre concorrenti sul giocatore, che sarebbe contento di ritrovare Spalletti e Insigne"