Affare Dorgu, spunta il prezzo a cui il Lecce non lo venderà mai (nemmeno a Conte)

Calciomercato SSC Napoli - Il gioiello del Lecce Patrick Dorgu, classe 2004, piace anche in Italia. Negli ultimi mesi registrati forti interessamenti di Juventus, Milan, Inter e Napoli, in passato l’agente aveva rivelato l’interessamento di club come Liverpool, Manchester City e Barcellona.

Ma quale è il prezzo? Tuttosport scrive che il Lecce "non farà mai partire il ragazzo (che fa parte della Nazionale danese) per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni. Un suo grande estimatore è Antonio Conte: il tecnico, però, sa che sarà difficile vederlo in Campania in questa stagione".