Affare Almendra, per il Napoli è la prima scelta: il Boca gioca al rialzo, Veretout alternativa

CALCIOMERCATO NAPOLI - L’obiettivo principale per il centrocampo del Napoli resta Agustín Almendra, secondo l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Il mediano ha una clausola di 30 milioni. Il Napoli potrebbe pagarla, per gli azzurri è la prima scelta. Nel caso l’operazione non andasse in porto, il Napoli intensificherebbe i contatti con la Fiorentina per Veretout. I viola lo valutano 25 milioni. Secondo Ancelotti e Giuntoli Almendra sembra più funzionale: il Boca sta giocando al rialzo, forte anche delle proposte del Porto. Gli argentini vorrebbero proporre al mediano il rinnovo per alzare la clausola: Almendra, però, spinge per il trasferimento in azzurro"