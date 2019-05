ADL cerca nuovi soci? Il banchiere Vettosi: "Contatti con l'advisor Lazard, non escludo la quotazione in Borsa"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Fabrizio Vettosi, banchiere esperto di calcio "Il contatto tra il Napoli e Lazard c'è stato, ma non necessariamente è stato De Laurentiis a creare il contatto. E' possibile anche che sia stato Lazard ad aver contattato il club per offrire una valutazione del marchio per ipotesi future. Diciamo che si è lanciato l'amo, poi De Laurentiis che è un imprenditore intelligente farà le sue valutazioni. Non mi farei però illusioni qualora approccino alla famosa borsa perchè lo si può fare anche solo in chiave sportiva. Il Napoli non ha problemi economici, poi la quotazione in borsa sarebbe positiva. Ovviamente questo richiede un "allenamento" perchè un'azienda pubblica regolata da fondi ha regole di governo più complesse, meno dirette e meno semplici in quanto bisogna rispondere ad una platea di azionisti numerosi. Il Napoli si può preparare ad un percorso di quotazione e può essere attrattiva se presenta un piano di sviluppo di crescita".