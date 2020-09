Addio Milik, Tuttosport - Si è preso 48 ore di tempo per riflettere, tra oggi e domani potrebbe dire di sì alla Roma

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik ci sta pensando. Ed è un passo avanti rispetto a martedì quando non voleva neanche prendere in considerazione l’offerta della Roma. Ne parla Tuttosport:

“Si è preso 48 ore di tempo per riflettere, tra oggi e domani potrebbe finalmente dire di sì ai giallorossi. Milik ieri ha iniziato a parlare con i suoi agenti e il padre. La Juventus ha ribadito l’impossibilità di mantenere la promessa di questa primavera, quando Milik era un obiettivo bianconero.

Gli è stato fatto notare come il rischio di stare fuori rosa per un anno (l’avviso del Napoli) potrebbe non essere un affare, perderebbe l’Europeo e non è detto che potrebbe trovare ingaggi superiori ai quasi 5 milioni che gli offre la Roma. Sulla base di questi ragionamenti, fra Roma e Napoli corre l’ottimismo e si accende la speranza di poter chiudere entro domani”