Addio Milik, per Arek c'è la fila in Italia ed Europa! Il Napoli sa che non ci sono alternative: o rinnova o dovrà cederlo

Notizie calcio Napoli - Arkadiusz Milik è alla quarta stagione con la maglia del Napoli: quarantasei le reti segnate, dodici delle quali nella stagione in corso. Come racconta il Corriere dello Sport, sul mercato per Arek c’è la fila:

“Il problema non è decidere se i gol si contano oppure si pesano: è capire cosa sia rimasto in questi quattro anni di Milik e quante delle sue 109 presenze siano state affrontate nel pieno della condizione fisica. Tra un anno va in scadenza: piace al Milan, al Siviglia, in Bundesliga e anche in Premier, il Napoli sa che non ci sono alternative: o firma o dovrà cederlo, ma senza svenderlo, perché alla sua età un centravanti del genere ha un valore”