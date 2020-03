Addio Milik? Il Napoli pronto a reinvestire il tesoretto per una punta: due nomi caldi nella lista degli azzurri

Notizie - Il Napoli ha 'metabolizzato' l'addio di Milik anche se la richiesta iniziale per cederlo non è inferiore ai 30 milioni di euro. Ne parla l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Un tesoretto che il Napoli reinvestirà nell'acquisto di un altro attaccante. In lista i nomi più caldi sono quelli di Belotti e Jovic. Per il granata, la trattativa con Cairo resta complicata anche se Petagna potrebbe essere la pedina che sblocca la situazione. Per il serbo i contatti col Real Madrid sono tenuti da Fali Ramadani, agente di diversi calciatori azzurri: si parte da 50 milioni”