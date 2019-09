Addio Mertens, Gazzetta: a giugno si svincola, sarà libero di andare altrove! Prima di andare via Dries vuole festeggiare con i tifosi

I segnali che arrivano dal club escludono il rinnovo per cui, a fine stagione, l’attaccante del Napoli e della nazionale belga Dries Mertens sarà libero di sistemarsi altrove. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Nello scorso mese di giugno aveva ricevuto alcune offerte importanti dalla Cina, ma le aveva respinte al mittente. Tra nove mesi, probabilmente, lo scenario sarà diverso, Mertens potrebbe raggiungere l’ex compagno, Marek Hamsik, al Dalian, club che disputa il campionato cinese, oppure sistemarsi nella Mls americana. Intanto, il suo legame con la città e con la gente è sempre più intenso. Per i napoletani, ormai è Ciro, uno di loro. Ed è per questo che prima di andare via, Mertens vorrà festeggiare con i tifosi qualcosa d’importante"