Addio Fabian? Il Mattino: al momento non ci sono trattative, senza la sua uscita è complesso puntare anche Svanberg

Calciomercato Napoli - La priorità in casa Napoli è quella del terzino sinistro. L'altra è quella del mediano dopo l'addio di Tiémoué Bakayoko, come racconta Il Mattino.

"Spunta l'interesse per Mattias Svanberg del Bologna: il 23enne svedese piace per la qualità nelle due fasi. Il Bologna spara alto: almeno 20 milioni. Senza un'operazione in uscita, ad esempio Fabian (per il quale, al momento, non ci sono trattative) complesso puntare allo scandinavo. Per completare il reparto, più semplice arrivare a Thorsby della Sampdoria"