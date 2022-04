Addio Dragowski, ecco il nuovo portiere della Fiorentina

Calciomercato Serie A, notizia importante in casa Fiorentina: il portiere Barlomiej Dragowski è destinato all'addio a fine stagione. Il giocatore polacco, ex Empoli, è reduce da un campionato non proprio esaltante, concluso con l'espulsione in Coppa Italia a Napoli e con l'errore fatale commesso contro la Juventus in semifinale. Due macchie sulla sua stagione che potrebbero rivelarsi decisive ai fini della scelta societaria sul suo conto. Il futuro di Dragowski sembra lontano da Firenze e anche l'edizione odierna del Corriere Fiorentino conferma tale ipotesi.

Fiorentina, addio Dragowski: chi sarà il nuovo portiere?

Il contratto di Dragowski con la Fiorentina scadrà la prossima estate, ma l'ipotesi di rinnovo contrattuale sembra già essere sfumata. L'entourage del giocatore aveva già lamentato l'alternanza con Terracciano e le ultime prestazioni di Dragowski potrebbero davvero rappresentare il capitolo finale della sua esperienza in maglia viola. A questo punto, la domanda diventa un'altra: chi sarà il nuovo portiere della Fiorentina?

Il Corriere fiorentino avanza alcune ipotesi da questo punto di vista: il primo nome è ovviamente quello di Terracciano, che in attesa di nuovi movimenti di mercato in entrata resta il calciatore più accreditato ad ereditare il posto da titolare. Innanzitutto Dragowski ha degli estimatori in Premier League, con Southampton, Bournemouth, Tottenham e West Ham che hanno già manifestato interesse nei suoi confronti.

Vicario, portiere Empoli

Il punto in casa Fiorentina, però, è trovare un'alternativa: tra i nomi avanzati ci sono quelli di Carnesecchi (portiere dell'Atalanta in prestito alla Cremonese), Vicario dell'Empoli, Meret del Napoli, Cragno del Cagliari e Provedel dello Spezia. Tutti profili presi in considerazione dalla società toscana, che però sembra intenzionata a puntare proprio su Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli in prestito dal Cagliari.