Addio Callejon, CorSport: lo aspettano al Valencia o al Siviglia, il Napoli se lo terrà altri tre mesi

Ultime calcio - Stanno scorrendo i titoli di coda dopo sette anni, di Napoli e Josè Maria Callejon, secondo il Corriere dello Sport:

"S’è esaurita la magìa e ora che s’avvicina il suono della sirena, si passerà ai saluti. In sette anni ha rappresentato una plusvalenza tecnica, adesso lo aspettano al Valencia o al Siviglia, mentre il Napoli sa che per tre mesi ancora - perché il 30 giugno è slittato in avanti - potrà sempre andare a rovistare là in fondo, in una siepe virtuale dove un piccolo avvoltoio si è adagiato silenziosamente"