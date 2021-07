Ultime notizie calcio mercato Napoli - In casa Juventus resta da risolvere il rebus relativo al secondo portiere alle spalle di Szczesny. Perin, infatti, rientrato dal prestito al Genoa, vuole giocare e non accetterebbe il ruolo di numero 12. In tal senso, in caso di cessione (e costa 10 milioni di euro), un profilo che piace alla dirigenza bianconera secondo TuttoSport è quello di Salvatore Sirigu del Torino, spesso accostato anche al Napoli.