Ultime notizie calcio mercato Napoli - Accostato anche al Napoli in diverse occasioni, Emerson Palmieri potrebbe per davvero tornare in Italia questa estate. Stando a quanto riportato dal Corriere di Torino, infatti, la Juventus ci starebbe seriamente pensando, valutando l'ipotesi di metter su uno scambio con il Chelsea che porterebbe Alex Sandro, in uscita dai bianconeri, a fare il percorso inverso.

