"Abbiamo parlato di un nome nuovo". Da Milano: l'agente di Petagna l'ha proposto all'Inter! Possibile scambio con due nerazzurri

"Abbiamo parlato di un nome nuovo". Così l'agente Giuseppe Riso ieri pomeriggio all'uscita dalla sede dell'Inter dopo l'incontro con la dirigenza nerazzurra. Tra i vari argomenti affrontati, l'agente ha proposto un altro suo assistito, Andrea Petagna, che al Napoli rischia di trovare poco spazio chiuso da Osimhen e Mertens. Come racconta FcInterNews, all'Inter serve da due anni un vice Romelu Lukaku affidabile.

"Petagna sarebbe ideale e anche Antonio Conte avrebbe gradito. Ma la trattativa non può prevedere un esborso economico e il Napoli difficilmente presterà il suo attaccante a una rivale per le zone alte. L'unica soluzione può essere uno scambio con un giocatore che soddisfi le esigenze di Spalletti. Il quale apprezza Gagliardini e Vecino, potenzialmente in uscita dall'Inter in caso di buona proposta. Discorsi appena avviati, è necessario che dalle idee si arrivi a qualcosa di più concreto. Intanto Riso ha già gettato l'amo in mare"