Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riportato da A Bola, il Benfica sta lavorando al rinnovo di contratto di Carlos Vinicius, ex meteora del Napoli che adesso è capocannoniere in Portogallo. Il giocatore è finito nel mirino del Liverpool e per questo, i portoghesi vorrebbero alzare la sua clausola rescissoria da 100 a 120 milioni di euro con un robusto aumento dell'ingaggio.