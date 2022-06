75 milioni di plusvalenza senza giocatori: la mossa di De Laurentiis per migliorare il bilancio

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di percorrere tutte le altre strade possibili e non rischiose per ridurre un deficit cui non era abituato durante la sua gestione, come racconta Tuttosport.

La plusvalenza creata da De Laurentiis a bilancio

“È un giocatore “immateriale” quello che ha consentito al Napoli di realizzare una plusvalenza fantasmagorica da zero a 75 milioni di euro: il marchio e la sua rivalutazione con la conseguente iscrizione a bilancio per, appunto, 75 milioni. Un maquillage di bilancio consentito dalle norme. 58 milioni di euro di perdite a inizio anno che si sommano ai circa 19 dell’anno precedente. La via maestra è una sola: la riduzione del monte ingaggi che nelle intenzioni del presidente dovrà calare dagli attuali 115 milioni agli 80 già nella prossima stagione”

