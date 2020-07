Due colpi di mercato per il settore giovanile del Napoli. Entrambi i giovani, classe 2006, arrivano dalla Cantera Napoli, nota scuola calcio. Si tratta di Vittorio Gambardella e GianDiego Pinzolo che cominceranno a breve la loro avventura con la SSC Napoli. Clicca sul file in allegato per vedere la foto che ritrae i due giovani calciatori con Gianluca Grava e Luigi Caffarelli, membri della dirigenza del settore giovanile.