UFFICIALE - Altri due giovani per il settore giovanile azzurro arrivano dalla Cantera Napoli: si tratta di Cafasso e Musella [FOTO]

Calciomercato Napoli - Due nuovi rinforzi per il settore giovanile del Napoli, arrivati entrambi dalla nota scuola calcio del napoletano, la Cantera Napoli. La famosa Cantera ha ufficializzato le cessioni di due giovani calciatori classe 2010 e 2011: si tratta di Leonardo Cafasso e Paolo Musella che passeranno col Napoli di Caffarelli e Grava. Sono diversi i talenti che la Cantera Napoli ha servito a diversi club d'Italia e gli ultimi due si sono accasati al Napoli. Clicca sul file in allegato per vedere la fotografia.