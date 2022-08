Turris-Napoli Primavera finisce 1-0: rete di Longo su rigore nell'amichevole pre-season

Match amichevole per il Napoli Primavera, che nella serata di ieri ha affrontato allo stadio Amerigo Liguori la Turris, del girone C di Serie C. A spuntarla è stata la Turris. La gara è terminata col risultato di 1-0, grazie alla rete di Salvatore Longo su rigore. Test valido, soprattutto, per mettere a punto la propria condizione fisica, con l’inizio del campionato Primavera che è previsto giusto tra due settimane. Una prestazione comunque buona per gli azzurrini di Nicolò Frustalupi, considerando anche il forte caldo e il periodo stagionale.

Questo il tabellino del match: