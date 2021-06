Torneo delle Sirene 2021: gironi e calendario, il 25 convegno con Raffaele Palladino [GRAFICO]

Sono stati sorteggiati i gironi ed è stato stilato il calendario della settima edizione del Torneo delle Sirene che andrà in scena a Sorrento e Sant’Agnello dal 24 al 27 giugno.

Sedici le squadre giovanili provenienti da tutta Italia. La partecipazione è riservata alla categoria Giovanissimi 2006 e 2007. Tra le favorite, ovviamente, le compagini professionistiche che prenderanno parte al Torneo: Lazio, Salernitana, Benevento, Monza, Virtus Francavilla.

Come da immagine allegata, le formazioni saranno divise in quattro gironi da quattro squadre, le prime due di ogni girone saranno qualificate ai quarti di finale per poi procedere con le sfide ad eliminazione diretta fino alla finale in programma la mattina del 27 giugno.

L'evento è patrocinato dal Comune di Sorrento e nel corso degli anni ha richiamato in Costiera alcuni tra i club più prestigiosi d’Europa, come certificato dall’albo d’oro della manifestazione che nel 2018 ha visto trionfare l’Atletico Madrid e nel 2019 il Real Madrid di Xabi Alonso.

Quest’anno - per ovvie ragioni - prenderanno parte al Torneo soltanto formazioni italiane. Grande attenzione sarà riservata alla salute dei giovani atleti (tutti i gruppi squadra si sottoporranno ad un ciclo di tamponi prima dell’inizio del Torneo) e sarà contingentata la presenza del pubblico che potrà accedere al Campo Italia soltanto per il 25% della capienza dello stesso ed attraverso l’autocertificazione che si potrà scaricare dal sito ufficiale del Torneo.

Come ormai consuetudine, venerdì mattina si terrà un breve convegno (dal titolo “Calcio giovanile post Covid - il coraggio della ripartenza”) su temi di attualità calcistica approfittando anche delle esperienze arrivano da qualificati tecnici - come Raffaele Palladino (allenatore del Monza che sarà presente a questa edizione del Torneo ed ex calciatore di Serie A).