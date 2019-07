Torino-Verdi, Tuttosport: i granata fissano la deadline per affondare il colpo, ma hanno pronto anche un piano B

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Torino starebbe valutando sia Verdi che De Paul per rinforzare l'organico negli ultimi venti metri: "Non a caso Mazzarri e Cairo si sono messi alla ricerca di un giocatore che sappia sfruttare al meglio gli ultimi venti metri. Anche perché le azioni più pericolose sono sempre arrivate dalla zona esterna del campo e mai dal centro con un “taglio” improvviso. Ecco perché per arrivare a questo giocatore i granata sono disposti a investire una cifra importante: 20 milioni. La somma che è stata proposta al Napoli per Verdi e all’Udinese per De Paul. I due, dunque, sono stati identificati. Prima di affondare il colpo, il Toro vuole superare il primo turno dei preliminari di Europa League. Poi con calma riprenderà le trattative".