Notizie Napoli calcio. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, Gianluca D'Auria, ex azzurro cresciuto nelle fila delle giovanili del Napoli e dell'Under 19, oggi alla Robur Siena, sarebbe vicino alla Carrarese. L'accordo sarebbe in fase di definizione dopo la mancata iscrizione in Serie C della Robur Siena.