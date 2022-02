La SSC Napoli chiude un doppio colpo di mercato. Firmano Condemi, Ceprano e Palomba per l'Under 13 e Under 14. È arrivato il bomber classe 2009 Condemi. Mentre per l'Under 14 sono arrivati il terzino Ceparano e il difensore centrale Palomba che era cercato anche da un altro club di serie A ma ha scelto Napoli.

