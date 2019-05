Scudetto Under 13, il Real Casarea nella storia del calcio campano: si qualifica alla Final Four nazionale!

Gli under 13 si giocheranno il titolo nazionale il 25 e 26 maggio. Grande soddisfazione per il calcio giovanile campano. Il Real Casarea, categoria 2006, approda alle Final Four Scudetto per la categoria Esordienti Élite. La formazione di Casalnuovo ha eliminato le rappresentative di Sicilia Calabria Puglia e Sardegna, ed il prossimo week end si giocherà la possibilità di poter vincere lo scudetto. Entuasiata il Mister Quagliata: "le aspettative su questo gruppo erano alte, ma siamo andati oltre le più rosee aspettative. Voglio ringraziare i miei fantastici ragazzi e tutto lo staff per il risultato ottenuto. È la vittoria di tutta la scuola calcio Real Casarea."