Ultimissime calcio Napoli- Alessandro Renica contro il Napoli e De Laurentiis per la situazione del Napoli Primavera. La squadra si trova all'ultimo posto e con 12 punti. Queste le sue parole su Facebook: "Ma nessuno dice che la Primavera del Napoli sta in modo vergognoso sprofondando sempre di più e che si allena in campi in affitto e dopo un'ora deve lasciarlo...Presidente cerca di esserlo per tutte le squadre, non solo per quella per cui hai un profitto..."