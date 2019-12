Primavera, Sampdoria-Napoli: segui la diretta su CalcioNapoli24.it

Il Napoli Primavera gioca domenica in trasferta a Genova contro la Sampdoria per la tredicesima giornata di Primavera 1. Fischio d'inizio fissato per le ore 10, gli azzurri devono conquistare almeno un punto per risalire la china in classifica. Segui la diretta testuale del match su CalcioNapoli24.it.

Primavera 1, il programma della 13.a giornata

Sassuolo-Chievo Verona

Lazio-Fiorentina

Pescara-Torino

Atalanta-Inter

Cagliari-Roma

Empoli-Genoa

Juventus-Bologna

Sampdoria-Napoli

Primavera 1, la classifica