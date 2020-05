Notizie Napoli calcio. "Il mio sogno non è giocare con la Francia, bensì con l'Algeria. Mi ispiro a Bennacer". Queste le parole di Karim Zedadka, difensore della Primavera del Napoli. Il giovane telento azzurro è tornato proprio in Francia in questo periodo di coronavirus, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KMY.