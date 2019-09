DIRETTA - Primavera, Napoli-Inter 0-1 (19'pt Fonseca): tiro potente di Ciciretti, palla che sfiora il palo!

Ultime calcio Napoli. La Primavera del Napoli sarà impegnata domani contro l'Inter per la terza giornata di Primavera 1. Fischio d'inizio fissato alle ore 13 allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore. Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24.it.

Primavera 1, Napoli-Inter: la diretta

Sabato 28/09

30' - Agoume sbaglia il passaggio al limite dell'area di rigore, la recupera Ciciretti che calcia di potenza ma la conclusione sfiora il palo.

25' - Uno due micidiale tra Fonseca ed Esposito con quest'ultimo che calcia al limite dell'area di rigore: Idasiak blocca in due tempi.

24' - Vezzoni serve Esposito centralmente che calcia di destro ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

19' - Goal dell'Inter: Cross nerazzurro in area di rigore, Idasiak non esce e Zanoli respinge il pallone: dopo un batti e ribatti, palla che arriva a Fonseca, l'attaccante calcia di prima intenzione e batte il portiere azzurro.

11' - Schirò legge il taglio di Fonseca che calcia di prima intenzione in area di rigore: tiro centrale, parato da Idasiak.

9' - Agoume esce malissimo palla al piede, recupera Ciciretti che prova il tiro a giro: Stankovic vola e devia in calcio d'angolo.

5' - Schirò allarga per Fonseca che crossa in area di rigore, Idasiak in uscita blocca il pallone.

3' - Ciciretti perde palla, la recupera Esposito che calcia ma Zanoli devia in calcio d'angolo.

12.58 - La partita è iniziata! Battono i nerazzurri.

12.30 - Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Zanoli, Manzi; Zanon, Labriola, Mamas, Zedadka; Ciciretti, Palmieri, Vrakas. A disp.: Daniele, Vrikkis, D'Onofrio, Potenza, Marrazzo, Esposito, Virgilio, D'Amato, Mancino A., Sgarbi, Vianni, Cioffi. All.: Baronio.

INTER (3-5-2): Stankovic, Youte Kinkoue, Colombini, Ntube, Agoume, Pirola, Vezzoni, Schirò, Fonseca, Esposito, Gianelli. A disp.: Pozzer, Tononi, Vaghi, Moretti, Burgio, Sami, Attys, Squizzato, Mulattieri, Oristanio. All.: Madonna.

12.20 - Le squadre in campo per effettuare il riscaldamento

Venerdì 27/09

18.00 - Primavera Napoli, contro l'Inter potrebbe giocare Ciciretti!

La probabile formazione

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Zanon, Labriola, Mamas, Vrakas, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. All.: Baronio.

Primavera 1, la terza giornata

Juventus-Cagliari (sabato alle 11)

Napoli-Inter (sabato alle 13)

Genoa-Torino (sabato alle 15)

Firoentina-Roma (sabato alle 17)

Sassuolo-Atalanta (sabato alle 17)

Pescara-Sampdoria (domenica alle 10.30)

Lazio-Empoli (domenica alle 17)

Bologna-Chievo (lunedì alle 15)

Primavera 1, la classifica

Atalanta 6 Lazio 6 Inter 6 Genoa 4 Cagliari 4 Roma 3 Fiorentina 3 NAPOLI 3 Sampdoria 3 Torino 3 Bologna 3 Juventus 3 Pescara 0 Chievo Verona 0 Sassuolo 0 Empoli 0

Primavera 1, i risultati della seconda giornata

Empoli-Cagliari 1-2

Bologna-Napoli 3-2

Inter-Fiorentina 1-0

Lazio-Pescara 2-1

Genoa-Sassuolo 3-0

Atalanta-Juventus 5-0

Chievo Verona-Sampdoria 0-1

Torino-Roma 3-2