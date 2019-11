RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Fiorentina 1-1 (1'pt Koffi, 4'pt Vrikkis rig.): termina la partita! Punto d'oro per gli azzurri

Il Napoli Primavera affronta domani la Fiorentina per la settima giornata di campionato allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 13). Segui la diretta testuale della partita su CalcioNapoli24.it.

14.49 - Termina la partita! Punto d'oro per gli azzurri contro la Fiorentina.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Pressing offensivo della Fiorentina che spinge tantissimo per cercare il gol del vantaggio, Napoli costretto alle barricate per difendere il pari.

40' - Milani a due passi da Idasiak si divora il vantaggio con un colpo di testa fuori.

38' - Cambio del Napoli: esce Vianni, entra Mancino.

34' - La Fiorentina perde palla a centrocampo, Vrakas la recupera e s'invola verso Brancolini ma non riesce a calciare complice la trattenuta di Dutu.

30' - La Fiorentina riparte subito: Koffi in area di rigore prova il tiro sul primo palo, Idasiak devia in angolo. Corner battuto da Fiorini, colpo di testa di Spalluto ma la conclusione termina fuori.

30' - Calcio d'angolo battuto da Vrakas, colpo di testa di Costanzo che serve Senese: il difensore calcia di sinistro ma la palla termina fuori.

29' - Gorgos raccoglie palla al limite dell'area di rigore, prova a sorprendere Idasiak con una conclusione ma la palla termina alta.

28' - Calcio di punizione battuto da Duncan al limite dell'area di rigore, palla che termina fuori.

24' - Cambio della Fiorentina: esce Pierozzi N., entra Spalluto.

23' - Tre cambi per il Napoli: entrano Palmieri, Vrakas e Virgilio; escono Labriola, Vrikkis e Sgarbi.

18' - Tiro dal limite dell'area di rigore di Simonti, palla che termina alta sopra la traversa.

16' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Simonti e Gorgos, escono Pierozzi E. e Hanuljak.

15' - Dutu ferma con una spallata l'avanzata di Senese, l'arbitro chiama il fallo e ammonisce il difensore.

14' - Ottimo fraseggio del Napoli, Labriola lancia Sgarbi che crossa in area di rigore: né Vianni né Zedadka ci arrivano con il secondo in fuorigioco.

9' - Tiro potente di Labriola al limite dell'area di rigore, Brancolini vola e devia in calcio d'angolo.

6' - Koffi entra in area di rigore e prova il cross che viene deviato in calcio d'angolo da una chiusura in scivolata di Vrikkis.

4' - Calcio d'angolo della Fiorentina battuto da Fiorini: colpo di testa di Pierozzi N., palla che sfiora il palo.

14.01 - Inizia la ripresa! Cambio per la Fiorentina: entra Fiorini, esce Lovisa.

13.47 - Termina il primo tempo!

45' - Concessi due minuti di recupero.

36' - Tiro di Mamas dal limite dell'area di rigore, palla che termina fuori.

32' - Verticalizzazione d'oro di Vianni per Zedadka che s'inceppa a due passi da Brancolini che blocca in due tempi.

28' - Punizione pericolosa di Duncan, Idasiak vola e devia il pallone in calcio d'angolo.

27' - Pierozzi E. atterra Sgarbi in area di rigore, l'arbitro lascia correre tra le critiche della panchina azzurra.

21' - Calcio d'angolo viola, colpo di testa di Chiti ma prima Idasiak in uscita poi Senese spazzano via il pericolo.

18' - Triangolazione micidiale tra Koffi, Lovisa e Duncan: quest'ultimo scavalca Idasiak ma colpisce il palo!

13' - La difesa azzurra respinge un cross di Koffi, palla che arriva tra i piedi di Pierozzi E. al limite dell'area di rigore: il difensore calcia di prima intenzione ma Zanon devia in calcio d'angolo.

11' - Conclusione centrale di Pierozzi N. in area di rigore, blocca in due tempi Idasiak.

4' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Cross di Sgarbi, Pierozzi E. atterra in area di rigore Zedadka: l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Vrikkis che non sbaglia e firma il pari.

1' - Goal della Fiorentina: Zanon perde palla a centrocampo, Koffi a due passi da Idasiak insacca la palla in rete.

13.00 - Inizia la partita! Batte la Fiorentina, gli azzurri attaccano da destra verso sinistra.

12.20 - Squadre in campo per il riscaldamento.

12.15 - Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Zanoli, Senese; Vrikkis, Mamas, Labriola, Zanon; Sgarbi, Vianni, Zedadka. A disp.: Daniele, Potenza, D'Onofrio, Marrazzo, Virgilio, Esposito, D'Amato, Ceparano, Vrakas, Cavallo, Mancino, Palmieri. All.: Baronio.

La probabile formazione

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Zanoli, Senese; Vrikkis, Mamas, Labriola, Zanon; Sgarbi, Vianni, Zedadka.

Primavera 1, i risultati della sesta giornata

Fiorentina-Pescara 3-3

Roma-Genoa 4-1

Juventus-Sassuolo 2-1

Cagliari-Lazio 3-1

Chievo Verona-Napoli 1-1

Sampdoria-Torino 3-0

Atalanta-Empoli (4 dicembre alle 14.30)

Inter-Bologna (4 dicembre alle 14.30)

La classifica

Cagliari 16 (zona playoff scudetto) Atalanta 15* (zona playoff scudetto) Genoa 13 (zona playoff scudetto) Inter 12* (zona playoff scudetto) Roma 12 (zona playoff scudetto) Bologna* 9 (zona playoff scudetto) Fiorentina 9 Sampdoria 9 Lazio 7 Pescara 7 Juventus 6 NAPOLI 5 Torino 4 (zona playout) Empoli* 3 (zona playout) Chievo Verona 2 (retrocessione in Primavera 2) Sassuolo 1 (retrocessione in Primavera 2)

* = una partita in meno

Primavera 1, il programma della 7.a giornata

Inter-Roma 2-4

Genoa-Juventus (sabato 2 novembre alle 11)

Napoli-Fiorentina (sabato 2 novembre alle 13)

Cagliari-Atalanta 1-2

Lazio-Chievo Verona (sabato 2 novembre alle 14.30)

Sassuolo-Pescara (sabato 2 novembre alle 17)

Empoli-Sampdoria (domenica 3 novembre alle 10)

Torino-Bologna (domenica 3 novembre alle 17)