Notizie Calcio Napoli - Dopo l'1-0 incassato dal Braga in Youth League arriva la seconda sconfitta in pochi giorni per la Primavera del Napoli. Gli azzurrini, impegnati oggi in casa contro il Cosenza nella seconda giornata del campionato Primavera 2, si arrendono sotto i colpi dei calabresi che vanno in gol per 2 volte (43' Novello, Armari 60'). Il Napoli di mister Tedesco è ora quarto in classifica a -3 dalla vetta.