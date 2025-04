Primavera, le pagelle di Napoli-Palermo 1-1: una delle migliori partite di Popovic quest'anno

La Primavera del Napoli allenata da Dario Rocco si divide la posta in palio contro il Palermo: al Piccolo di Cercola termina 1-1 tra gli azzurri e i rosanero. Gli azzurri si riprendono il terzo posto in classifica a pari punti con la Ternana, a segno per la squadra di Rocco ci va De Chiara, pareggiato da Vaccaro. Di seguito le pagelle del match:

Turi : Mostruoso nel finale, con un riflesso incredibile su un tiro imprevedibile. Magistrale.

: Mostruoso nel finale, con un riflesso incredibile su un tiro imprevedibile. Magistrale. Di Martino : Ottima partita in fase difensiva, molto attento sulle ripartenze avversarie. Idoneo.

: Ottima partita in fase difensiva, molto attento sulle ripartenze avversarie. Idoneo. Colella : Una buona partita nel complesso, ma ha le qualità per fare meglio. Vigoroso.

: Una buona partita nel complesso, ma ha le qualità per fare meglio. Vigoroso. De Chiara : Il capitano tira fuori il meglio di sé e spinge la sua squadra verso il terzo posto, sigla il gol momentaneo vantaggio azzurro ed è il migliore in campo. Formidabile.

: Il capitano tira fuori il meglio di sé e spinge la sua squadra verso il terzo posto, sigla il gol momentaneo vantaggio azzurro ed è il migliore in campo. Formidabile. Gambardella : Ottimo nella prima fase di gara, ma cala nel finale. Discontinuo.

: Ottimo nella prima fase di gara, ma cala nel finale. Discontinuo. Garofalo : Una buona partita nel complesso, gestisce bene entrambe le fasi. Equilibrato.

: Una buona partita nel complesso, gestisce bene entrambe le fasi. Equilibrato. Malasomma : Non una delle sue migliori partite, ma prova a fare di tutto per creare qualcosa. Coraggioso.

: Non una delle sue migliori partite, ma prova a fare di tutto per creare qualcosa. Coraggioso. Cimmaruta : Pericoloso in alcune circostanze, ma non tira fuori la sua miglior prestazione. Stonato.

: Pericoloso in alcune circostanze, ma non tira fuori la sua miglior prestazione. Stonato. Mboumbou : Non è stata la sua miglior partita ed oggi è uno dei peggiori tra i suoi. Inesistente.

: Non è stata la sua miglior partita ed oggi è uno dei peggiori tra i suoi. Inesistente. Popovic : Una delle migliori uscite da inizio stagione quella del serbo, coronata da un grande assist per De Chiara. Creativo.

: Una delle migliori uscite da inizio stagione quella del serbo, coronata da un grande assist per De Chiara. Creativo. Borriello : Meglio nella seconda fase di gara, sbaglia poche cose, riesce a dare il suo contributo alla squadra. Riflessivo.

: Meglio nella seconda fase di gara, sbaglia poche cose, riesce a dare il suo contributo alla squadra. Riflessivo. Ballabile : Entra bene e riesce a creare superiorità numerica, ma non basta. Attivo.

: Entra bene e riesce a creare superiorità numerica, ma non basta. Attivo. Pinzolo : Non si vede tanto, ma prova comunque a far cambiare la sorte del match. Riflessivo.

: Non si vede tanto, ma prova comunque a far cambiare la sorte del match. Riflessivo. Viola : S.V.

: S.V. D’Angelo: S.V.