Primavera, le pagelle di Napoli-Juventus 0-1: fantasma Zanoli, due errori di Baronio. Si salvano Cioffi e Idasiak

Primavera, le pagelle di Napoli-Juventus 0-1

Idasiak 6 - Evita la goleada a suon di ottime parate, la difesa azzurra non è nel suo momento migliore e lui riesce a metterci una pezza in ogni occasione pericolosa della Juventus. Sul gol non può davvero nulla.

Zanoli 4.5 - Primo tempo da dimenticare, torna terzino e non giocava in quella posizione dai tempi di Carpi: spaesato e bersagliato dalla Juventus che capisce i suoi punti deboli. Baronio decide di sostituirlo all'intervallo perché capisce che le maggiori problematiche arrivavano da quella posizione (dal 1'st Vrikkis 5.5 - Riesce a infastidire minimamente la Juventus sulla sua fascia di competenza e in fase difensiva perde qualche marcatura di troppo).

Tsoungui 5.5 - Prima presenza da titolare con la maglia da titolare, il terzino sinistro azzurro educato in fase difensiva infatti la Juventus fa difficoltà a sfondare dalle sue parti. Deve migliorare in fase offensiva, non riesce mai nelle sovrapposizioni (dal 16'st Zanon sv).

Manzi 5 - Nel primo tempo sembra il suo fantasma in campo, marcatura persa su Ranocchia e il difensore permette all'attaccante bianconero di segnare il primo gol. Nella ripresa riesce a prendere le misure ma resta una prestazione mediocre.

Senese 5.5 - Contrasto debole e poco deciso su Tongya in occasione del primo gol della Juventus. Ottimo salvataggio su Moreno a due passi da Idasiak nella prima frazione di gara. Inoltre perde un contrasto decisivo con Leone che colpisce la traversa.

Labriola 5.5 - E' la mente del centrocampo azzurro e ricopre bene il suo ruolo. Lotta e ragiona in mezzo al campo, protagonista anche di alcune ropartenze azzurre (dal 16'st Vianni sv).

Virgilio 5 - In nettà difficoltà nel fermare la velocità e la rapidità dei centrocampisti bianconeri. Rimedia anche un cartellino giallo.

Zedadka 5.5 - Ruolo inedito per lui quest'oggi: la mezz'ala. Ripaga la fiducia di Baronio e s'impegna nel tridente di centrocampo, usa la velocità per dribblare e contrastare gli avversari bianconeri.

Vrakas 5.5 - Ottimo approccio alla partita, colpisce la traversa con una punizione al limite dell'area di rigore nei primi minuti di gioco. Agisce tra le linee ed è la sua posizione preferita, crea qualche assist per gli attaccanti ma è davvero troppo poco (dal 1'st D'Onofrio sv).

Palmieri 5.5 - Si muove tanto, cerca di creare qualche pericolo alla retroguardia juventina con conclusioni di potenza. Nella coppia d'attacco è quello che impensierisce di più. Lascia il campo stremato (dal 31'st Cioffi 6 - Nonostante i soli quindici minuti giocati, sfiora due volte il gol del pareggio e si fa trovare pronto).

Sgarbi 5 - Primo tempo da spettatore non pagante, l'attaccante azzurro colleziona il primo e l'unico tiro nella ripresa. Da dimenticare la sua prestazione.

All.: Roberto Baronio 5.5 - Cambio modulo e due sorprese dal primo minuto come Tsoungui e Virgilio. Due scelte non azzeccate, la squadra appare spaesata e con poche idee contro una Juventus determinata. Capisce di aver sbagliato qualche scelta e rimedia nella ripresa con le sostituzioni ma è troppo tardi.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA