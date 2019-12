Primavera, le pagelle di Napoli-Cagliari 0-1: Mamas timido, D'Onofrio distratto. Vianni non pervenuto, Zedadka instancabile

Primavera, le pagelle di Napoli-Cagliari 0-1

Idasiak 6 - Rimedia a tutti gli errori dei compagni con ottime parate, cerca di fare il possibile per tenere la sua porta inviolata. L'area piccola è sua, riesce ad anticipare sempre gli avversari con ottime uscite. Non può nulla sul gol subito, colpo di testa preciso di Contini.

Zanoli 5.5 - Mostra qualche perplessità nel marcare gli attaccanti del Cagliari, si fa dribblare qualche volta di troppo. Non riesce a contrastare Marigosu che regala l'assist vincente a Contini.

Senese 6 - Scivolata impetuosa ai danni di Lombardi, fa capire subito chi comanda in difesa. Dirige il reparto difensivo azzurro e dalle sue parti difficilmente si passa. Si sente troppo sicuro di sé e dovrebbe risparmiare qualche dribbling di troppo in zone nevralgiche del campo.

D'Onofrio 5 - Perde completamente la marcatura su Contini (15') che colpisce il palo. Prende le misure e riesce a contrastare gli attaccanti rossoblu. Il gol di Contini arriva nella sua zona di competenza, doveva e poteva esser più attento (dal 33'st Vrakas sv).

Vrikkis 6 - Spinge tanto e crea qualche pericolo con cross insidiosi dalla sua fascia di competenza.

Labriola 6 - Spirito d'iniziativa e imprevidibilità, buona prestazione del calciatore azzurro che prova ad impensierire gli avversari. Inoltre batte tutti i calci piazzati, cerca di servire al meglio i compagni di squadra.

Mamas 5.5 - Qualche difficoltà di troppo nel carburare, soffre la velocità dei centrocampisti del Cagliari. Prova la conclusione dalla lunga distanza, la palla sfiora la traversa (45'). Nella ripresa si limita a gestire timidamente il fraseggio a centrocampo.

Marrazzo 6 - Si preoccupa di contrastare e fermare le ripartenze del Cagliari, riesce nel farsi sentire e i suoi muscoli ne fanno da padrona nella maggior parte dei contrasti. Si immola anche in qualche conclusione dal limite dell'area di rigore (dal 39'st Cioffi sv).

Zedadka 6 - Corre e lotta sulla sua fascia di competenza, una vera e propria spina nel fianco per la difesa sarda. Si divora il vantaggio con un tiro impreciso in area di rigore, spreca un'occasione d'oro (67').

Palmieri 5.5 - Prima conclusione intorno alla mezz'ora, calcia di prima intenzione ma non inquadra lo specchio di porta. Cerca di non dare punti di riferimento alla retroguardia rossoblu facendo tanto movimento. Ci si aspetta di più da un attaccante, oggi serviva un suo gol (dal 39'st Mancino sv).

Vianni 5 - Chiuso bene dalla difesa del Cagliari, fa a spallate con i suoi avversari ma riesce ad essere poco incisivo e pericoloso (dal 13'st Sgarbi 5 - Tocca pochi palloni e non riesce ad entrare in partita).

All.: Baronio 6 - Rinforza il centrocampo e conferma Zedadka-Vrikkis sulle fasce, riesce a dare alla squadra la carica giusta per affrontare questa partita. Un leone in panchina continuamente al sostegno della squadra. Purtroppo la sfortuna colpisce la sua squadra, questa volta un gol di Contini manda nel baratro la sua squadra.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA