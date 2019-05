Primavera Fiorentina, Bigica: "Potevamo vincere, commesse diverse ingenuità. Gaetano tra i migliori talenti del calcio italiano"

Emiliano Bigica, allenatore della Primavera della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il Napoli per 2-2 allo Ianniello di Frattamaggiore. Ecco le sue parole.

"Sapevamo che il Napoli nelle sue corde sa partire forte ed aggressivo. Abbiamo avuto un buon approccio all’inizio della gara poi non so perchè abbiamo perso coraggio. A mio avviso abbiamo commesso diverse ingenuità sui due goal. Nel secondo tempo con degli accorgimenti e con un po più di coraggio siamo riusciti a mettere in piedi una partita molto difficile. Potevamo vincerla".

"C’è un grande scouting a Firenze ed una cura dei calciatori di ottimo livello. La Fiorentina ha anche molto coraggio nel puntare sui giovani. Corvino ha una grande tradizione nel settore giovanile, sa come si fa e sa come allestire una squadra di livello. Abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo stati protagonisti in campionato ed ora in queste ultime gare vogliamo migliorare la posizione di classifica. Le squadre meglio posizionate in classifica possono anche pareggiare e vogliamo salire in classifica".

"Il Napoli ha raggiunto una salvezza tranquilla in un campionato difficile, che quest’anno è stato più equilibrato. Gli azzurri sono stati liberi mentalmente. Gianluca Gaetano l’ho convocato in Nazionale U17 per diversi stage, credo sia uno dei migliori talenti del calcio italiano e di questo campionato. Lavorando come sta facendo, può togliersi delle soddisfazioni".

"Il calcio europeo è un calcio diverso, molto più fisico, dove ci vogliono le due fasi. Quando convocai io Gaetano era ancora acerbo da questo punto di vista, lavorando nel modo giusto credo possa essere attenzionato dall’Under 19 per gli Europei".

"Non dimentico l'affetto che mi ha dato la città di Napoli. Ho degli amici qui ed ogni volta che posso ci vengo".