Il Napoli Primavera continua la preparazione in vista dell'inizio del campionato. La squadra di mister Baronio sarà impegnato in una nuova amichevole pre season. Dopo il 4-4 contro la Frattese, gli azzurrini affronteranno il Nola: appuntamento a domani allo stadio Ianniello di Frattamaggiore, calcio d'inizio fissato per le ore 17.