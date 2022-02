Primavera, il Napoli a caccia del riscatto con Bologna: segui il match su CalcioNapoli24

Una sconfitta che ancora fa male a Frustalupi e ai suoi ragazzi, il Napoli Primavera è caduto a Verona nell'ultimo turno, all'ultimo respiro e su calcio di rigore. Uno stop che ha fermato per un attimo la corsa degli azzurrini alla zona play off e che ha creato un po' di frustrazione. Eppure non sembrava, pur giocando sottotono per larghi tratti, potesse capitolare. Anzi, pur essendo sotto, con l'ingresso del solito Ambrosino, che non era nelle migliori condizioni ma allo stesso tempo carico e pronto per rispondere alla convocazione della Nazionale Under 19 dove è riuscito, anche in quel caso a mettersi in mostra con la conquista del calcio di rigore decisivo che ha regalato la vittoria all'Italia contro la Turchia, ha rimesso il match sui giusti binari. Poi un'ingenuità in area di rigore e la caduta.

La Primavera a caccia di un posto nei play off

Il Napoli, al momento al 9° posto in classifica, è a pari punti con Genoa e Torino ma con una gara in meno da recuperare con la Fiorentina, e potrebbe ritenersi virtualmente, in caso di vittoria nel recupero, a pari punti con Inter, Juventus e Sampdoria al terzo posto. Un risultato incredibile che dimostra come il lavoro di Grava stia portando i frutti sperati, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Tre sconfitte e due vittorie nelle ultime 5 gare, vero, ma buon gioco a tratti e buone individualità da mettere in mostra con diversi tasselli già saliti, nel momento di difficoltà della squadra di Spalletti, in prima squadra. La vittoria a Genoa, con il Grifone e quella interna con la Spal, avevano fatto cominciare alla grande il 2022, ma la caduta di Verona ha riportato il gruppo con i piedi per terra.

Hellas Verona Napoli

Napoli Bologna su CalcioNapoli24

Frustalupi può contare su Idasiak, che è una garanzia per la categoria e anch'egli nel giro della prima squadra, ma non solo: Barba, Vergara, Cioffi, Spavone, D'Agostino e Ambrosino, sono giovani molto interessanti che riescono a dare un contributo importante alla causa e dei quali il tecnico si fida ciecamente. Il gruppo azzurro torna a casa, appuntamento fissato per domenica 13 febbraio alle ore 14:30 contro il Bologna terzultimo. Potrete seguire il Live testuale su CalcioNapoli24.