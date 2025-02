Popovic ma non solo! Napoli-Pisa 5-1, ecco le pagelle della Primavera

Grande prova per il Napoli Primavera di Dario Rocco che si aggiudica la sfida del Piccolo di Cercola contro il Pisa per 5-1. Gli azzurrini volano a -3 dal Frosinone primo in classifica.

Ecco le pagelle del Napoli Primavera con le valutazioni della prestazione di ogni singolo calciatore. Il voto non è espresso in termini numerici per tutelare la crescita di ragazzi ancora giovanissimi, oggi autori di un'ottima partita:

Turi : non è stato chiamato spesso in causa, ma dà il suo contributo guidando anche la difesa in modo perfetto. Stabile.

Colella : partita importante quella del difensore azzurro, che trova la sua centralità nella difesa partenopea. Combattente.

D'Angelo : grande partita fino al momento dell'infortunio per il terzino del Napoli. Sfortunato.

Gambardella : preciso in ogni chiusura e tiene testa quasi tutta la partita a Novak. Feroce.

Russo : prende il goniometro e comincia a dirigere verso i compagni. Maestro.

Esposito : efficiente in molte chiusure e partita da tutto campista. Attento.

Ballabile : si prende l'esterno e fa sua la fascia, doppio assist per lui e partita fenomenale. Sfrecciante.

De Chiara: partita da capitano vero la sua, si sacrifica spesso per la squadra e sigla anche la rete del 4-1. Leader.

Raggioli : sigla una rete importante, quella del pareggio sulle fasi finali del primo tempo. Efficiente.

Popovic : sulla rete del 2-1 fa tutto lui finta e spiazza tutta la difesa avversaria. Fenomenale.

De Martino: si sacrifica per la squadra e aiuta molto nel palleggio. Amministratore.

Queste invece le valutazioni per i calciatori subentrati dalla panchina: