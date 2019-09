Youth League Napoli-Liverpool 1-1, le pagelle: Senese è un leader, Idasiak da rivedere. Marrazzo si sacrifica, Gaetano trascinatore

Pagelle Napoli-Liverpool Youth League

Napoli-Liverpool 1-1 Youth League

Idasiak 6 - L'area piccola è impenetrabile, ogni pallone che passa da quelle parti è di proprietà del portiere azzurro. Sul gol poteva far di più, perde equlibrio sul tiro di Stewart.

Costanzo 6.5 - Ottima l'intesa con Vrikkis, i due formano una diga azzurra. Bravo anche nella fase d'impostazione. Errore a inizio ripresa: sovrapposizione inutile e contropiede del Liverpool, Elliot grazia il Napoli calciando la palla fuori (dal 33'st Manzi sv).

Senese 7 - Comanda la difesa nel miglior modo possibile, interventi decisivi per anticipare le giocate degli attaccanti avversari. Vince tutti i contrasti, un leone a disposizione di Roberto Baronio.

D'Onofrio 6 - Soffre la velocità di Dixon-Bonner e Williams, troppe volte saltato il difensore azzurro. La stanchezza, nella ripresa, si fa sentire: segue con difficoltà gli inserimenti degli attaccanti del Liverpool.

Vrikkis 6 - Si propone sempre in fase offensiva rendendosi pericoloso. Fornisce l'assist quasi vincente a Gaetano che si divora il vantaggio (14'). Cala nella ripresa ma prestazione sufficiente (dal 33'st Zanon 5.5 - Perde la marcatura su Stewart e consente all'attaccante di siglare il gol del pareggio).

Mamas 6.5 - Ha il compito di gestire il fraseggio, soffre il pressing nei primi minuti di gioco. Prende le misure e usa tutte le sue energie per contrastare gli avversari. Partita di sacrificio dopo l'ottima prestazione di domenica scorsa contro il Torino (dal 26'st Esposito sv).

Marrazzo 7 - Partita di sacrificio per il centrocampista azzurro che si fa valere in tutti i contrasti. Lancio lungo perfetto nell'azione che poi porta Mancino alla rete del vantaggio. Corre tantissimo, ostacolando il gioco a centrocampo del Liverpool. E' tra i migliori in campo.

Potenza 6.5 - Ottimo l'approccio del numero tre azzurro, rompe subito il ghiaccio all'esordio. Imprevedibile in fase offensiva, a suon di sovrapposizioni è un pericolo per i Reds. Serve l'assist vincente a Mancino del gol dell'1-0. Perde due volte la marcatura su Williams che sfiora il gol del vantaggio. Da migliorare in fase difensiva, perde continuamente il duello con Williams sull'out di destra.

Cioffi 6.5 - Coraggioso nel prendere iniziativa sulla sua fascia di competenza, mette in difficoltà la difesa del Liverpool con dribbling e passaggi filtranti (dal 41'st Virgilio).

Mancino 7 - Tanto pressing quando la palla è tra i piedi dei difensori del Liverpool. Freddo e deciso sotto porta: segna la rete del vantaggio azzurro, un diagonale preciso e imprendibile per Winterbottom. Partita di sacrificio coronata dalla rete decisiva. (dal 26'st Vrakas sv).

Gaetano 6.5 - Prevedibile nei primi minuti di gioco. Poi la scintilla che incanta lo Ianniello: fa partire l'azione del vantaggio azzurro con un tocco da biliardo. Trascina la squadra sulle spalle a suon di iniziative. Sfiora la rete al minuto 41 con un tiro al limite dell'area di rigore.

All.: Baronio 6.5 - Cambio modulo e tanto turn over: 3-4-3 per il tecnico azzurro e cambiati gli 8/11 rispetto alla sfida contro il Torino. Torna ad avere Gianluca Gaetano a disposizione, un'arma in più. Sfrutta al meglio tutte le caratteristiche dei suoi calciatori e il risultato è evidente: ottima prestazione e pareggio seppur beffardo ma importante contro una corazzata come il Liverpool.

