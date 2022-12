Napoli su Kvernadze, CorSport: vale 300mila euro, ha gli occhi di Giuntoli addosso!

Se sei georgiano e hai (quasi) vent’anni e giochi in attacco e dribbli anche l’aria, non si scappa: sei il nuovo Kvaratskhelia. Se ti chiami Giorgi Kvernadze e hai lampi di genialità diffusa e ci aggiungi un pizzico di esuberanza e spacchi ogni highlights, non c’è scampo: il tuo destino, vero o verosimile che sia, vola in direzione Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Napoli su Kvernadze

“Giorgi Kvernadze l’ha capito in fretta che sarebbe andata a finire così, un accostamento del genere: il Kvara che verrà, un fratellino vista la differenza di età, sta alla Fc Telavi, in Georgia, s’industria a sinistra per andare a chiudere con il suo piede migliore, spacca le difese con accelerazioni improvvise, fa un male alla carne altrui, ed ha gli occhi di Cristiano Giuntoli addosso. E pazienza, anzi tanto meglio, se su Transfermarkt la quotazione sia umanissima, persino meno: 300 mila euro per regalarsi un sogno”

