DIRETTA - Primavera, Torino-Napoli 0-0: gli azzurri aspettano, fallo in attacco di Gonella

Il Napoli Primavera affronta oggi il Torino allo Stadio De Paoli di Chieri alle ore 12 per la sedicesima giornata di campionato Primavera 1. Segui la diretta testuale del match su CalcioNapoli24.it.

Napoli Primavera, segui la diretta

6' - Ottima iniziativa di Palmieri che entra in area di rigore e serve Vianni: l'attaccante non riesce a difender il pallone e viene anticipato dal difensore granata.



4' - Fallo in attacco di Gonella, l'arbitro assegna il calcio di punizione al Napoli.



3' - Angelini sceglie il 4-3-3 e aspetta che il Toro faccia il suo gioco: gli azzurri aspettano tutti dietro la linea della palla per cercare di conquistare palla e la ripartenza giusta.

12.01 - Iniziata la partita! Battoni i granata, gli azzurri attaccano da sinistra verso destra.

11.30 - Squadre in campo per il riscaldamento.

11.20 - Le formazioni ufficiali

TORINO (5-3-2): Lewis, Ghazoini, Celesia, Singo, Marcos Lopez, Kouadio, Munari, Sandri, Ibrahimi, Greco, Gonella. A disp.: Trombini, Enrici, Siniega, Rotella, Ricossa, Bongiovanni, Garetto, Moreo, Kone, Onisa, Pirola. All. Sesia.

Lewis, Ghazoini, Celesia, Singo, Marcos Lopez, Kouadio, Munari, Sandri, Ibrahimi, Greco, Gonella. A disp.: Trombini, Enrici, Siniega, Rotella, Ricossa, Bongiovanni, Garetto, Moreo, Kone, Onisa, Pirola. All. Sesia. NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Costanzo., Manzi, Senese; Zanon, Ceparano, Zedadka; Vrikkis, Vianni, Palmieri. A disp.: Mancino, Tsoungui, D’Onofrio, Potenza, Labriola, Cavallo, D’Amato, Cioffi, Virgilio. All. Angelini.

I convocati di Angelini

Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mancino V., Manzi, Palmieri, Potenza, Senese, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Primavera 1, la classifica

Atalanta 41 (zona play off Scudetto) Cagliari 32 (zona play off Scudetto) Inter* 27 (zona play off Scudetto) Juventus 27 (zona play off Scudetto) Roma 26 (zona play off Scudetto) Genoa 24 (zona play off Scudetto) Empoli 20 Sampdoria* 19 Torino 18 Lazio 17 Sassuolo 17 Bologna 16 Fiorentina 15 (zona play out) Pescara 14 (zona play out) Chievo Verona 10 (retrocessione in Primavera 2) NAPOLI 9 (retrocessione in Primavera 2)

?* = una partita in meno

Primavera 1, il programma della 16esima giornata