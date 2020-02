Primavera, Roma-Napoli: segui la diretta su CalcioNapoli24

Il Napoli Primavera gioca oggi contro la Roma in trasferta, fischio d'inizio fissato per le ore 14. Gara ostica per gli azzurri che devono ritrovare la vittoria per puntare almeno ai playout. Segui la diretta testuale del match su CalcioNapoli24.it.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Costanzo, D’Onofrio, Tsoungui; Mamas, Ceparano, Sami; Vrikkis, Vianni, Cioffi.

I convocati di Angelini

Bozhanaj, Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino, Marrazzo, Potenza, Sami, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon.

La classifica

Atalanta 48 (playoff Scudetto) Cagliari 42 (playoff Scudetto) Inter 35 (playoff Scudetto) Juventus 32 (playoff Scudetto) Roma 30 (playoff Scudetto) Sampdoria 28 (playoff Scudetto) Genoa 28 Empoli 26 Bologna 25 Lazio 24 Sassuolo 23 Torino 22 Fiorentina 21 (playout) Pescara 15 (playout) NAPOLI 12 (retrocessione in Primavera 2) Chievo Verona 12 (retrocessione in Primavera 2)

Primavera 1, il programma della 20.a giornata