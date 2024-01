Non solo la convocazione in prima squadra per la Coppa Italia contro la Juventus, per il centrocampista classe 2006 Ciro Borrelli, di proprietà del Napoli ma in prestito alla Salernitana di mister Inzaghi, è arrivato anche l'esordio ieri sera.

Il centrocampista classe 2006 di proprietà del Napoli Ciro Borrelli ha infatti debuttato ieri, 4 gennaio 2023, tra i professionisti nella sfida di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana, all'età di 17 anni: compirà il 9 gennaio prossimo i suoi 18 anni.