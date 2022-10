Napoli-Bologna Primavera 3-0, è arrivato subito l'esordio di Jorge Alastuey | FOTO

Ultime notizie Napoli Primavera - Nel corso del 3-0 al Bologna, al 69' della ripresa, è arrivato anche l'esordio di Jorge Alastuey. Il calciatore è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli da ieri, rinforzando la Primavera.

Il giocatore spagnolo ex Barcellona, che in patria chiamano "El Mago", è stato tesserato ieri dal club azzurro a parametro zero dopo un lungo corteggiamento e grazie alla mediazione dell’agente Alessandro Renzi, che lavora per l’agenzia del potente procuratore spagnolo Canales.

