IV Edizione Trofeo AEG: tutti i risultati finali, la Micri porta a casa due trofei

Si eÌ conclusa domenica 12 maggio la IV Edizione del Trofeo AEG che si eÌ svolto presso il Centro Sportivo San Michele di Volla (Na) e organizzato dall'A.S.D. Micri. EÌ stata una grandissima festa oltre che una competizione sportiva davvero molto importante che ha visto in campo piccoli talenti del calcio con le maglie del Napoli, della Spal, della Sampdoria, del Pescara, della Juve Stabia e tante altre realtaÌ territoriali importanti. Da sottolineare la presenza durante le competizioni del responsabile scouting della SSC Napoli, Gigi Caffarelli e l'osservatore ufficiale dell'Inter, Marco Albergati. “Ringrazio il presidente Michele Visone e tutta l'organizzazione eÌ stata una soddisfazione essere qui presente in nome anche di Gianluca Grava. Vi auguro – ha dichiarato Caffarelli – un buon proseguimento anche per il prossimo anno. Vi ringrazio, percheÌ abbiamo avuto la possibilitaÌ di assistere e visionare tanti ragazzi per ogni categoria. Noi – spiega il responsabile scouting azzurro - abbiamo giaÌ un'ottima collaborazione con la Micri e mi auguro che in futuro ci saranno ancora tanti calciatori da portare in una squadra professionistica come il Napoli”. Il commento del 'padrone di casa' Michele Visone, presidente della Micri: “Questo torneo ha dato la possibilitaÌ al calcio campano di dimostrare quanti giovani bravi sono presenti nelle scuole calcio. Piccoli talenti – spiega Visone – che hanno potuto confrontarsi con societaÌ come il Napoli, la Sampdoria e la Spal, riuscendo a superarle”. Inoltre, eÌ importante sottolineare che il Trofeo AEG rappresenta i valori sani del calcio e dello sport senza tralasciare l'importanza dell'agonismo. Gli stessi valori che l'attivitaÌ AEG PubblicitaÌ condotta dai fratelli Enzo, Antonio e Gennaro Coppola, portano avanti nel lavoro di tutti i giorni.