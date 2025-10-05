Primavera, Napoli-Roma 0-2: ennesima sconfitta, azzurrini ultimi in classifica

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La diretta della partita di Primavera tra Napoli e Roma

Dopo un buon punto preso in Youth League con lo Sporting, il Napoli Primavera di Dario Rocco torna in campo per la settima giornata del campionato di primavera 1. Gli azzurri affrontano la Roma, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola alle 13, per la sfida valevole per la settima giornata del campionato.

La Roma arriva alla sfida con una vittoria siglata contro il Frosinone, ma è alla ricerca di punti come il Napoli, vista la situazione in classifica: giallorossi noni a dieci punti e azzurrini penultimi con tre punti.

Napoli Roma 0-2: la partita della Primavera

Napoli ancora KO: azzurrini battuti 0-2 in casa dalla Roma alla settima giornata del campionato Primavera. Adesso il Napoli è ultimo in classifica con soli 3 punti, in piena zona retrocessione.

Ecco la classifica Primavera 1 2025-2026 aggiornata dopo Napoli-Roma 0-2.

  1. Genoa — 17
  2. Atalanta — 15
  3. Parma — 14
  4. Fiorentina — 14
  5. Sassuolo — 13
  6. Roma — 13
  7. Cesena — 11
  8. Verona — 11
  9. Milan — 11
  10. Bologna — 10
  11. Monza — 10
  12. Lazio — 10
  13. Frosinone — 8
  14. Juventus — 7
  15. Inter — 6
  16. Torino — 6
  17. Lecce — 5
  18. Cagliari — 4
  19. Cremonese — 3
  20. Napoli — 3

Rileggi la diretta testuale di Napoli-Roma Primavera su CalcioNapoli24.

90'+6 - Termina qui la partita sul risultato di 0-2.

90'+4 - Espulso un giocatore del Napoli

90’ - Concessi sei minuti di recupero

80’ - Occasione Roma: traversa piena di Almaviva, vicina al tris la Roma.

75’ - Gol della Roma: doppietta siglata da Di Nunzio che porta il raddoppio ai giallorossi con un gran gol, nulla da fare per Lattisi.

65’ - Occasione Napoli: Borriello a tu per tu con Zelezny, sbaglia allungandosi la sfera e il portiere giallorosso si fa trovare pronto

61’ - Doppio cambio tra le fila del Napoli: escono Gorica e Prisco, dentro Nardozi e De Chiara

59’ - Grande occasione Roma: Romano calcia forte in area, ma Lattisi si fa trovare pronto

58’ - Cambio tra le fila della Roma: esce Arena, dentro Almaviva! 

Inizia il secondo tempo

Fine primo tempo

45’ - Nessun minuto di recupero, tutti negli spogliatoi, fine primo tempo e Roma in vantaggio sul Napoli.

43’ - Grande occasione Roma. Romano strozza un rigore in movimento e manda la sfera fuori a lato, grande azione tutta di prima dei giallorossi.

41’ - Il Napoli sta provando in tutti i modi il gol del pareggio, ma la Roma al momento è solida in fase difensiva

28’ - Gol annullato al Napoli: Borriello aveva trovato il guizzo giusto, ma ferma tutto il guardalinee

25’ - Gol della Roma: Di Nunzio porta avanti i giallorossi, batte Lattisi con il piattone sinistro.

17’ - Occasione Napoli: gran botta da fuori area, ancora una volta di Cimmaruta, ma la sfera finisce alta sopra la traversa

4’ - Occasione Napoli: Cimmaruta prova un gran tiro, ma Zelezny si fa trovare pronto!

1' Comincia il match, primo possesso per i giallorossi

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

  • Napoli: Lattisi, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Borriello, Prisco, D’Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco.
  • Roma: Zelezny, Marchetti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Nardini, Mirra, Lulli, Romano. Allenatore: Federico Guidi.
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